أعلن وزير الثقافة والإعلام، دكتور جرهام عبدالقادر، أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء مؤسسات فكرية تتسم بحرية الحركة وتعمل وفق حريات الإعلام المعلنة وتوجهات الدولة. وقال إن انتهاكات المليشيا وخروقاتها المتكررة موثقة إعلامياً، وهي حقائق لا تموت وتظل باقية بالوثائق والمستندات والفيديوهات. واستعرض انتهاكات المليشيا وتدميرها لمرافق إعلامية وسياحية حيوية، المتاحف ودور الثقافه مما يعكس وحشيتها وتجردها من الأخلاق الإنسانية. ودعا المؤسسات الثقافية والإعلامية الإقليمية والدولية لإدانة هذه الخروقات اللا إنسانية للمليشيا تجاه مؤسسات الإعلام التي هي ملك للشعب السوداني. وأوضح دكتور جرهام فى برنامج مؤتمر إذاعي اليوم الجمعة أن الإعلام الذى يناصر المليشيا يستخدم حرب الضجيج وتشويش الحقائق عبر منابر ومنصات وقنوات تخدم أهدافه، غير أن وعي المجتمع أجهض كل هذه الرسائل الإعلامية. وكشف عن أن إعلام المليشيا موجه بقيم سالبة تستهدف تدمير الوجدان والإرادة الوطنية وبناء عقليات ممنهجة باستخدام الملوثات والمخدرات لخلق القطيع من المقاتلين والمرتزقة. وقال إن الأجهزة الإعلامية الوطنية استطاعت أن تلعب دورها في تبصير الرأي العام المحلي والدولي. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر في مؤتمر إذاعي وزير الإعلام: انتهاكات المليشيا موثقة ولن تموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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