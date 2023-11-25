محافظ الرئاسة بالنيل الازرق يستقبل مستشار الحاكم للتعليم

الدمازين - النيل الأزرق استقبل الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة، المحافظ برئاسة الإقليم بمكتبه اليوم، الأستاذ النور دالم ايما، مستشار الحاكم لشؤون التعليم بالإقليم. واستمع لتنوير مفصل حول الجهود المبذولة لإنزال موجهات مجلس الوزراء الخاصة بفتح المدارس والجامعات. وفي تصريح لسونا دعا دقيس كافة القطاعات لدعم وإسناد العملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي، ووضع الترتيبات اللازمة لإقامة (أسبوع التعليم) بمختلف المحافظات بتشريف وزير التربية والتعليم بالإقليم وبرعاية محافظي المحافظات دفعا للتعليم. وناشد دقيس كافة قطاعات المجتمع والمجالس التربوية وكافة الشرائح لإنجاح وإسناد جهود الحكومة في فتح الجامعات مشيرا لاستجابة المعلمين وتدافعهم في أسبوع المعلم وتهيئة المدارس لانطلاق العام الدراسي. سونا

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