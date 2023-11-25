النيل الأبيض: 59% نسبة تحصيل الإيرادات الذاتية للثلات أرباع

بلغت جملة الإيرادات الذاتية لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الابيض 59% للثلاث أرباع للعام المالي 2023 بالرغم من الظروف الاستثنائيه التي تعيشها البلاد والتحديات التي واجهت عملية التحصيل الإلكتروني والتحول للتحصيل عبر أونيك 15 الورقي.
وأشار التقرير الذي قدمته المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية الأستاذه فاطمه الحاج الطيب أمام مجلس وزراء حكومة الولاية، أشار إلى أن أداء الموازنة للثلات أرباع للعام 2023 بلغ 31% .
وعزى التقرير هذه النسبه لتوقف التحويلات الاتحادية من المركز بسبب الحرب بالبلاد منذ أبريل2023، حيث تحصلت الولاية على 17% فقط من الدعم الاتحادي، بينما بلغ الإنفاق العام 31.2 مليار جنيه بنسبة 29%، وأوفت الموازنة خلال الثلاث أرباع بالالتزامات الضرورية والخدمات الأساسية كجزء من تكلفة الأجور والمرتبات، التسيير للوزارات والوحدات الحكومية ودعم الصحة والتعليم والمياه بالإضافة لتمويل بعض المشروعات التمونية بنسب مختلفة عن طريق الإيرادات الذاتية بنسبة أداء 9%.
وواجهت موازنة العام 2023 تحديات كبيرة في تدني الإيرادات بسبب عدم التمكن من تحصيل بعض المواعين الايرادية وزيادة حجم المصروفات بسبب زيادة الإنفاق الأمني، حالة الطوارئ، الصرف علي استيعاب الاعداد الكبيرة من الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
سونا
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