القوة العاملة بمعبر أبوحمد تعثر على منهوبات من ولاية الخرطوم

الدعم السريع تمكنت القوة العاملة بمعبر مدخل مدينة أبوحمد أمس من إلقاء القبض على إثنين من عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك خلال قيام القوة بعملها المعتاد في التفتيش والمراقبة الأمنية الدقيقة. وعثر بحوزة المتهمان على مبالغ نقدية كبيرة ومنهوبات أخرى من بينها هواتف نقالة مختلفة الأنواع وبالتحري معهما أقرا بأنهما ينتميان لإحدى دول الجوار وشاركا في عمليات القتال والنهب إلى جانب المليشيا المتمردة بولاية الخرطوم كما كشفت الصور ومقاطع الفيديو بهاتف أحد المتهمين إنتسابهما للدعم السريع، وتم تسليمها لإستخبارات اللواء التاسع بالقوات المسلحة. سونا

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