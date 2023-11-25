أحيت المطربة السودانية الشابة إنصاف فتحي, حفلاً ساهراً خارج السودان بإحدى الدول العربية حضره جمهور غفير امتلأت به جنبات المكان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة الشابة خلال الحفل برائعة زميلتها الفنانة هدى عربي (الحب هدى). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أشاد بتألق الفنانة إنصاف فتحي في أداء الأغنية وكتب أحدهم (سمح الغناء في خشم سيدو لكن إنصاف كسرت القاعدة) ليرد عليه آخر (اتعودنا نسمعها ونشوفها بالهز والرقيص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف فتحي تبدع في أداء أغنية زميلتها هدى عربي (الحب هدى) خلال حفل حضره جمهور غفير ومتابعون: (اتعودنا نسمعها ونشوفها بالهز والرقيص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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