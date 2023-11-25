تحدث الإعلامي المصري الشهير إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” الذي يبث على شاشة “ون تايم سبورت” المصرية عن مشوار المنتخب في السوداني في تصفيات كأس العالم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشاد فايق بتألق صقور الجديان وتصدره لمجموعته مناصفة مع المنتخب السنغالي المدجج بالنجوم. كما تحدث ضيفه المحلل محمد جمال عن مستوى المنتخب السوداني وأشاد بالأداء الجميل للمنتخب رغم الظروف الصعبة التي يعانيها السودان بسبب الحرب. كما أشاد المحلل وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين بمشروع إضافة المحترفين السودانيين الذي ينشطون في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم محمد عيسى وأبو بكر عيسى. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إعلامي مصري شهير يشيد بالمنتخب السوداني بعد تصدره لمجموعته في تصفيات المونديال وضيوفه يتغزلون في صقور الجديان ويصفون إنتصاراته الأخيرة بالطفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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