تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك صورة حديثة قيل أنها للنجمة والمذيعة الشهيرة شهد المهندس. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المهندس, خلال الصورة المتداولة بغزارة وهي في في جلسة تصوير بفستات عاري ومثير للجدل. إطلالة نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة أثارت ضجة واسعة وذلك بسبب ظهورها المثير للجدل, وكتب أحد الذين قاموا بمشاركة الصورة (بت المهندس فكت العرش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. النجمة السودانية شهد المهندس تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة وبفستان عاري ومتابعون: (بت المهندس فكت العرش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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