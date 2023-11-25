ظهرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف بإطلالة جديدة وذلك بعد أيام من وصولها العاصمة المصرية القاهرة والتي أحيت فيها حفل غنائي ساهر. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الشريف بنيولوك جديد بعد جلسة “ميك آب” مع صديقتها خبيرة التجميل المعروفة هبة الأحفاد. الفنانة الشهيرة قدمت شكرها لصديقتها خبيرة التجميل التي لم تقابلها منذ إندلاع الحرب في السودان, وتمنت إيمان في ختام حديثها العودة لوطنها السودان, وقالت (ربنا يرجعنا لأهلنا سالمين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تظهر بنيولوك جديد بالقاهرة بعد جلسة “ميك آب” مع صديقتها خبيرة التجميل الشهيرة وتقول: (ربنا يرجعنا لأهلنا سالمين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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