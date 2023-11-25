شاهد بالصور.. صديق المطربات ورجل الأعمال السوداني الشهير عزيز كوشي يحتفل بعيد ميلاده بلقطة مثيرة للجدل مع إحدى الحسناوات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بصور حديثة لصديق الفنانات ورجل الأعمال الشهير عزيز كوشي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر كوشي, خلال الصور وهو يحتفل بعيد ميلاده من مقر إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لما ذكر ناشرو الصور. إثارة الجدل التي سببها رجل الأعمال كانت بسبب ظهور إحدى الفتيات معه في لقطة مثيرة للجدل عرضته للسخرية والانتقادات من قبل المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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