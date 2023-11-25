شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب تحذر فتاة استنجدت بها وتطالبها بالابتعاد فوراً عن (راجل مره) وقعت في غرامه ومتابعون: (دي حملة دعائية وانتخابية منك)

كشفت الحسناء السودانية تسابيح دياب, والتي رشحت نفسها للدخول لمسابقة ملكة جمال العالم 2023 عن استقبالها لاستشارة من إحدى الفتيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت تسابيح, أن الفتاة استنجدت بها لمساعدتها في مشكلة عاطفية وقعت فيها.

وذكرت الفتاة أنها وقعت في حب وغرام رجل متزوج أخبرها أنه يحبها ويريد الزواج منها بسبب خلافات كبيرة مع زوجته الأولى.

وقالت الفتاة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أنها اكتشفت أن الرجل علاقته طيبة مع زوجته وذلك بعد أن فتحت تطبيق المراسلة بينه وبين وزوجته.

وطالبت تسابيح, الفتاة بالابتعاد فوراً عن الرجل حتى لو دعا الأمر لترك العمل الذي يجمعها بالرجل, جمهور مواقع التواصل من جانبه سخر من الحسناء المرشحة لملكة جمال العالم وكتب أحدهم ساخراً: (دي حملة دعائية وانتخابية منك عشان النسوان يصوتوا ليك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)