ناقش الإجتماع المشترك بين لجنة موازنة العام 2024م بوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ نجدي أحمد عثمان ومدراء الإدارات المتخصصة بوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية صباح اليوم الأداء المالي للعام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية للعام 2023م الذي قدمته الأستاذة التاية حسن النعيم المدير المالي بالوزارة. كما ناقش الإجتماع موجهات ميزانية العام 2024م هذا وقد دعت مدير الإدارة المالية بالرعاية الإجتماعية لأهمية متابعة ما تبقى من الميزانية لتطوير ونهضة مشروعات الوزارة والإهتمام بمركز الأطراف الصناعية لزيادة الإيرادات وإدراجه ضمن برامج ومشروعات التنمية في العام الجديد. من جانبها دعت الأستاذة صفية آدم أبشر مدير الشؤون المالية والإدارية بالرعاية الإجتماعية لأهمية قيام مشروع مدينة الطفل ودار الأمل للأيتام والأطراف الصناعية وإنشاء المساجد والخلاوي ودور للمشردين والمسنين وإيجاد وظائف جديدة للفنيين بمركز الأطراف الصناعية موضحة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير المواد الخام للمركز وتخصيص ميزانية لمجلس الإعاقة. فيما أشارت مديرة مفوضية الأمان الإجتماعي وخفض الفقر الأستاذة رجاء هاشم لتوقف الدعم النقدي للمفوضية المركزية بسبب الحرب. هذا وقد أكد الإجتماع على ضرورة أهمية إظهار المنح المقدمة لمفوضية العون الإنساني والعمل الطوعي من المنظمات الدولية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع مشترك بين المالية والرعاية الإجتماعية بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.