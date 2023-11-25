إهتمت كلية تنمية المجتمع بإقليم النيل الأزرق بالاحتفال باليوم العالمى للطفل حيث نظمت برنامجاً متكاملاً للاطفال برعاية دكتور سامية عوض التربى عميد كلية تنمية المحتمع وبإشراف الخبير الإعلامي الفاتح زبد البحر (مجموعة عديلة للفنون والآداب) وبالتنسيق مع مجلىس رعاية الطفولة بإقليم النيل الأزرق وعدد من الشركاء. وقد حشدت الكلية عدد مقدر من الأطفال من محافظتى الدمازين والرصيرص وأبناء الوافدين من الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب. وأوضحت دكتور سامية عوض التربي في تصريخ لسونا أن البرنامج اشتمل على حلقات إستماع للأطفال ومحاضرات وحلقات إذاعية وتلفزيونية وتنوير عن قانون الطفل وتجسيده فى إكتساب حق التعليم والتمتع بحياة كريمة وإبداء الرأى والرأى الآخر والتعبير عن هواياتهم ورغباتهم بالرسم وغيره من الوسائل. وأضافت أن البرنامح الذى انطلق في 20 من هذا الشهر واختتم فعالياته اليوم وجد تجاوباً مقدراً واستحساناً من أولياء الأمور وقد أبرزوا الأطفال مواهبهم بصورة لافتة وقد عبروا عن آرائهم تجاه الحرب بأريحية، وأعربوا عن أملهم فى استقرار السودان وأن يعم الأمن والسلام ربوعه. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر كلية تنمية المجتمع بجامعة النيل الازرق تحتفل باليوم العالمي للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.