نظمت شرطة المرور بولاية القضارف محلية الرهد مدينة (الحواته) برنامج توعوي ارشادى بهدف التوعية باهمية العصا البيضاء ومدلولالتها الخمسة بغرض مساعدة المكفوفين وللحد من المخالفات المرورية فى قانون المرور. وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان البرنامج يأتي فى اطار تسليط الضوء على شريحة المكفوفين ونشر الوعى لمعرفة حقوقهم بجانب أهمية استخدام العصا في حياتهم وتمكينهم من السير بأمان فى الطريق لمساعدة المكفوفين مع ضرورة تقديم الخدمات لهم من الجميع. يذكر ان البرنامج تخللته محاضرة توعوية ارشادية اخرى حول المخالفات والجرائم التي تحدث فى قانون المرور وضرورة التقيد والالتزام بعلامات وارشادات المرور بالطرق لتحقيق الانضباط والامن المروري وانفاذاً لإستراتيجية السلامة المرورية الداعية لحفظ الارواح والممتلكات. يذكر ان البرنامج التوعوي الارشادي كان بحضور مدير شرطة محلية الرهد والمدير التنفيذى للمحلية وعدد من الضباط وصف ضباط وجنود وجمع غفير من مواطنى الحواته. اللواء شرطة حقوقي د سراج الدين منصور اشار للمكتب الصحفي للشرطة ان شرطة المرور تولى اهتماماً كبيرا لشريحة المكفوفين ، موجها رجال المرور بزيادة الاهتمام والعناية لتأمين سلامتهم كما يجب على جميع شرائح المجتمع ان يحيطوا العصا البيضاء ومن يستعملها الاحترام والتقدير والمساعدة فى الطريق العام . سونا

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المرور بولاية القضارف تنفذ برنامجاً توعوياً ارشادياً للعصا البيضاء و للمخالفات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.