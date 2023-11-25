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شاهد بالصور.. البرهان في زيارة جديدة إلى مروي

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Asma Osman 0 تبليغ

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قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة إلى قاعدة مروي الجوية والفرقة 19 مشاة.

ووصل البرهان إلى مروي بالولاية الشمالية في صباح السبت 25 نوفمبر، في زيارة تعد الثانية بعد خروجه من وسط الخرطوم.

ويخوض الجيش السوداني “معركة الكرامة” لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، وسط مساندة شعبية ضخمة من المواطنين.

شاهد الصور – مكتب الناطق الرسمي القوات المسلحة:

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الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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