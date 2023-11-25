شاهد بالصور.. البرهان في زيارة جديدة إلى مروي

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قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة إلى قاعدة مروي الجوية والفرقة 19 مشاة.
ووصل البرهان إلى مروي بالولاية الشمالية في صباح السبت 25 نوفمبر، في زيارة تعد الثانية بعد خروجه من وسط الخرطوم.
ويخوض الجيش السوداني “معركة الكرامة” لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، وسط مساندة شعبية ضخمة من المواطنين.
شاهد الصور – مكتب الناطق الرسمي القوات المسلحة:
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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