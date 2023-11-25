كاتب: مسلحون بعربات قتالية يسيطرون علي مناطق ذهب وتعدين تتبع لأسرة آل دقلو بعدد من مناطق دارفور

قال الكاتب عبدالماجد عبدالحميد بأن مسلحين بعربات قتالية قاموا بالسيطرة علي مناطق ذهب وتعدين تتبع لأسرة آل دقلو بعدد من مناطق دارفور. وكتب عبدالماجد على صفحته الرسمية في فيسبوك: قوات قتالية مشتركة تطرد مليشيا التمرد السريع من مناطق تعدين تملكها شركات آل دقلو بالحدود السودانية اللييبة. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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