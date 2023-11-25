رسمياً.. الهلال يعلن تجديد عقد قائده محمد عبد الرحمن “الغربال” حتى 2028

أعلن نادي الهلال السوداني رسمياً عن تجديد عقد قائده محمد عبد الرحمن “الغربال” حتى 2028. ولم يشارك الغربال في مباريات المنتخب السوداني لتصفيات كأس العالم بداعي الإصابة. الشرق للأخبار

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