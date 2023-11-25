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رسمياً.. الهلال يعلن تجديد عقد قائده محمد عبد الرحمن “الغربال” حتى 2028

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Asma Osman 0 تبليغ

أعلن نادي الهلال السوداني رسمياً عن تجديد عقد قائده محمد عبد الرحمن “الغربال” حتى 2028.

ولم يشارك الغربال في مباريات المنتخب السوداني لتصفيات كأس العالم بداعي الإصابة.

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الشرق للأخبار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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