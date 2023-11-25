المغرب يودع مونديال الناشئين على يد مالي

خسر منتخب المغرب لأقل من 17 عاما، يوم السبت، أمام نظيره المالي 0-1، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للناشئين، المقام حاليا في إندونيسيا. واحتاج منتخب مالي للناشئين إلى 80 دقيقة لتسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه ديارا.

ودخل مالي المباراة مهاجما، حيث مارس ضغطا كبيرا من البداية على الدفاع المغربي، وكانت الأطراف مصدر هجمات لاعبيه.وفي الدقيقة 80، وصلت الكرة لكوناتي وسددها، لكن القائم ردها، وعادت إلى ديارا الذي سجل الهدف الأول، لتنتهي المباراة بهزيمة المغرب والإقصاء قبل بلوغ نصف نهائي المونديال.

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