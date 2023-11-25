رونالدو يوقع على إنجاز مذهل مع النصر السعودي

نجح كريستيانو رونالدو نجم النصر، في تحطيم رقم خاص، بعد الثنائية التي وقع عليها خلال فوز فريقه 3-0 على الأخدود، مساء الجمعة في الجولة 14 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.وبات رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

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