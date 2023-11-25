تعادل إيجابي – برشلونة يسقط في فخ فاليكانو

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة ضد رايو فاليكانو، مساء السبت، ضمن الجولة 14 من الليجا، في معقل الأخير ملعب “تيريزا ريفيرو”.وسجل لرايو فاليكانو أوناي لوبيز في الدقيقة 39، بينما سجل لبرشلونة فلوريان ليخني (هدف عكسي) في الدقيقة 82.

بهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما يرفع رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.وما زالت عقدة رايو فاليكانو تواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، الذي لم ينجح منذ توليه قيادة البارسا في تحقيق أي انتصار على الفريق المدريدي.

بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض، حيث انطلق بالازون وصوب كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى الحارس إينياكي بينيا في الدقيقة 3.

وحاول أوسكار فالنتين التصويب على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بعيدا في الدقيقة 10.وجاء أول تهديد من برشلونة في الدقيقة 15، بتسديدة من بيدري، لكن الحارس ديميتريفسكي تصدى لها بثبات.

وانطلق لامين يامال بمجهود فردي مميز على الطرف الأيمن لمنطقة الجزاء، وراوغ دفاعات فاليكانو، لكنه سدد كرة ضعيفة وصلت بسهولة بين أحضان الحارس ديميتريفسكي.

ونجح أوناي لوبيز في تسجيل هدف التقدم لرايو فاليكانو في الدقيقة 39، حيث بدأت اللعبة بركلة حرة غير مباشرة شتتها بالدي، لتصل إلى لوبيز الذي صوب كرة صاروخية أسفل يسار إينياكي.وحاول رافينيا خطف هدف الانتصار لبرشلونة، حيث انطلق على الطرف الأيمن وسدد كرة أرضية لكن الحارس أمسك بها في الدقيقة 90.

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