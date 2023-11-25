بالصور.. البرهان يؤدي واجب العزاء لأسرة قائد الفرقة 15 بالجنينة

أدى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان واجب العزاء لأسرة قائد الفرقة 15 بالجنينة الراحل عمر صديق. الجزيرة – السودان

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