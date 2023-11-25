مناوي: المطالبة من بعض أبناء دارفور بتكوين حكومة مدنية تحت ضغط السلاح موقف مخزي

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قال منى أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، أن المطالبة من بعض أبناء دارفور بتكوين حكومة مدنية تحت ضغط السلاح موقف مخزي.
وأبان مناوي بأن هذا الموقف تقف خلفه جهات وهي مقدمة للحرب الأهلية.
الجزيرة – السودان
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