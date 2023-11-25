انعقاد اجتماع هيئة قيادة شرطة ولاية الجزيرة

ترأس اللواء شرطة فضل عبدة فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة اجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية بحضور مدراء الدوائر والادارات المختلفة حيث استعرض الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية ووقف علي سير الاداء والتحديات الي جانب مناقش خطة تشغيل منسوبي الشرطة الوافدين من الضباط وضباط الصف والجنود. وقدم مدير دائرة الشئون العامة العميد شرطة د /خالد محمد نور تنويرآ مفصلاً حول الترتيبات الجارية لمعالجة ملف تشغيل منسوبي الشرطة الوافدين. من ثم استمع الاجتماع إلى مداخلات من مدراء الدوائر والادارات حول ترتيبات تشغيل منسوبي الشرطة الوافدين. *وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بأن الاجتماع خرج بتوصيات من شأنها تطوير الأداء وبيئة العمل وتقديم الخدمات الى جانب معالجة ملف تشغيل منسوبي الشرطة الوافدين من الضباط وضباط الصف والجنود. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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