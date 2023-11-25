الترجي يحسم كلاسيكو النجم في دوري الأبطال بثنائية نظيفة

استهل الترجي التونسي مشواره في دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بفوز ثمين في الكلاسيكو على حساب النجم الساحلي (2-0) السبت على ملعب حمادي العقربي برادس.سجل ثنائية فريق باب سويقة “البرازيلي يان ساس في الدقيقة 60، وياسين مرياح من ركلة جزاء في الدقيقة 64”.

بهذه النتيجة، يعتلي الترجي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا على بترو أتلتيكو الأنجولي بفارق الأهداف، بينما يأتي النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثالث والرابع.

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