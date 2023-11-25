نائب جبريل إبراهيم: مجموعة صندل عجبتهم دولارات المليشيا فباعوا تاريخهم بأبخث الأثمان

قال القائد ابراهيم الماظ نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن مجموعة صندل عجبتهم دولارات المليشيا فباعوا تاريخهم بأبخث الأثمان. وأضاف الماظ بأنهم صمتوا عن الانتهاكات فبخيت وسعيد عليهم دماء الأبرياء ودعوات المظلومين، ولينتظروا بنادقنا وثبات رجالنا، فهم يعرفوننا زي “جوع بطونهم”. وأعلنت حركة العدل والمساواة السودانية إنهاء حالة الحياد، وبدأت التجهيزات الفعلية للمشاركة في القتال ضد قوات الدعم السريع، مساندة للقوات المسلحة. البلد نيوز

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