بقيمة 5 مليار دولار.. خط مترو جديد بدبي يصل إلى 30 كيلومترا

أطلقت حكومة دبي مشروعا لبناء خط مترو جديد بقيمة 18 مليار درهم (5 مليارات دولار)، حيث يتطلع مركز الأعمال والسياحة الأول في الشرق الأوسط إلى توسيع نظام النقل العام، وسط زيادة في عدد السكان المدينة.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن طول الخط الأزرق الجديد يمتد بطول 30 كيلومترا، ويضم 14 محطة تغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة.

وكشفت وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن الخط الجديد سيغطي “9 مناطق يقدر سكانها بأكثر من مليون نسمة، وفق خطة دبي الحضرية 2040″.

ويتوقع أن يتم إنجاز مشروع المسار الجديد في العام 2029، تزامنا مع الذكرى العشرين لافتتاح مترو دبي، وأن يستفيد منه 320 ألف راكب يوميا في 2040.

ومن شأن الخط الجديد، أن يرفع إجمالي طول السكك الحديدية في دبي إلى 131 كم و78 محطة و168 قطارا، وفقا لـ”وام”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن، مترو دبي، نقل منذ تشغيله عام 2009 حتى أكتوبر الماضي، 2.2 مليار راكب، بمتوسط يومي لعدد ركاب يزيد على 685 ألف راكب يوميا في 2023.

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