الهلال يخسر بهدف أمام بترو أتلتيكو في دوري الأبطال

خسر الهلال السوداني أمام بترو أتلتيكو الأنجولي (1-0) يوم السبت، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيناسيو ميجيل في الدقيقة 37.
بهذه النتيجة، احتل بترو أتليتكو وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الترجي التونسي الذي فاز على النجم الساحلي في الكلاسيكو (2-0).
كووورة
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