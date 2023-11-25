ادارة مكافحة المخدرات بولاية كسلا تتمكن من ضبط حشيش اثيوبي

تمكنت ادارة مكافحة المخدرات بولاية كسلا من ضبط عدد(80) كيس حشيش اثيوبي. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان تفاصيل الضبطية تعود الي معلومات وردت تفيد بوجود متهم يقوم بترويج المخدرات بأحياء مدينة كسلا. وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص للرصد والمتابعة وباكتمال المعلومة تم عمل كمين محكم اسفر عن ضبط المتهم وبحوزته الحشيش الاثيوبي، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته بدائرة الاختصاص. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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