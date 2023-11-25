بالصور.. رياك مشار يلتقي بوفد الحرية والتغيير الزائر لجنوب السودان

نائب رئيس دولة جنوب السودان رياك مشار يقول إن بلاده عازمة على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان. الجزيرة – السودان

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