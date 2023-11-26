حملة ال16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بالنيل الأبيض

مستشفى كوستي شهد الأستاذ عمر الدابي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية النيل الأبيض ممثل الوالي بمجمع إيواء الدكتور عزالدين التاي بكوستي اليوم إنطلاقة فعاليات حملة ال 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات والتي تنفذها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالولاية بمشاركة عدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، تحت شعار: (فلنتحد جميعاً لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات). جاء ذلك بحضور الأستاذ عماد قادم مدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية وممثلين لإدارات الصحة الإنجابية وتعزيز الصحة بوزارة الصحة والعميد عمر الفادني ممثل مدير شرطة الولاية والأستاذه سوزان عبدالرازق مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالنيل الأبيض. وأكد ممثل الوالي اهتمام حكومة الولاية ببرامج الحماية بالنسبة للمرأة وسعيها لتحديد سياسات واضحة لحماية النوع بالتنسيق مع قطاع التنمية الإجتماعية، وأشار إلى أن قيام الفعالية بمراكز إيواء الوافدين يشكل إضافة حقيقية للعمل الملموس بمراكز الإيواء عبر الباحثين من قطاع التنمية، وجدد تأكيد التزام الولاية بتوفير البيئة الآمنة للوافدين والعمل علي خلق السياسات الداعمة لإنهاء العنف ضد المراة. وفي ذات السياق إستعرض الأستاذ عماد قادم مدير قطاع التنمية الإجتماعية بالولاية مشروعات وبرامج القطاع في دعم الشرائح الضعيفة والوافدين بمراكز الايواء وفق استمارات الباحثين في مجال العون الإنساني في كافة المجالات، وقال إن فعاليات حملة ال16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات تمثل إحدي برامج القطاع الداعمة لعمليات إنهاء العنف وسط مكونات مجتمع الولاية. فيما أشارت الأستاذه سوزان عبدالرازق مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة ببحر أبيض لأهمية توفير الوقاية والحماية للنساء والفتيات والاستجابة لمتطلباتهن في كافة المجالات. كما خاطب الإحتفال عدد من ممثلي المنظمات الداعمة لبرامج الحملة من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة قلوبال مؤكدين أهمية الحملة والشراكة في تنفيذ كافة الأنشطة التي تخص النساء، وأعلنوا دعمهم الكامل لكل قضايا المراة بالولاية. سونا

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