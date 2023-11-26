السفارة الأمريكية بالخرطوم: بعثة دولية جديدة لتقصي الحقائق في السودان

قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم: عملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجلس حقوق الإنسان على إنشاء بعثة دولية جديدة لتقصي الحقائق تتضمن أحكاما للمساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بالسودان. الجزيرة – السودان

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