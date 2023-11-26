شرطة محافظة الروصيرص تضبط عدد 169قندول بنقو

تمكنت شرطة محافظة الروصيرص بإقليم النيل الأزرق من إحباط تهريب مخدرات منقولة على دراجة نارية بمنطقة ارتكاز سوبا.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) بأن القوة المرابطة بنقطة ارتكاز سوبا تلقت معلومات دقيقة عن محاولة تهريب مخدرات بواسطة شبكة تنشط في نقل مخدر البنقو من أطراف الإقليم إلى مدينة الروصيرص وبعض المدن الأخرى.

وبناء على ذلك تأهب الفريق الميداني ووضع كافة الاحتياطات اللازمة للقبض على أفراد الشبكة وخلال ذلك وصل إلى دائرة اختصاص الارتكاز شخص يقود دراجة نارية بتهور وحاول تخطي الكمين بنقطة الارتكاز وعند تعامل الفريق معه قام بالتخلص من المخدرات وفر هاربا وتحرك أفراد الفريق لتعقبه وتم تحريز عدد 169قندول بنقو واتخاذ الإجراءات القانونية بدائرة الاختصاص.

المكتب الصحفي لشرطة السودان