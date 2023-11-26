فاجأ مواطن باكستاني بالمملكة العربية السعودية أبناء الجالية السودانية بعد اقتحامه ساحة الرقص وتقديمه فواصل من الرقص أدهشت الحاضرين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أشعل المواطن الباكستاني ساحة بالعاصمة السعودية الرياض تجمع فيها عدد من السودانيين. ودخل الباكستاني في وصلة رقص على أنغام الأغاني السودانية وقدم فواصل من الرقصات التراثية المشهورة في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن باكستاني يقدم فواصل من الرقصات التراثية السودانية بطريقة مذهلة خلال تجمع للسودانيين بالعاصمة السعودية الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.