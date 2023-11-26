أبهرت الحسناء السودانية الملقبة بوزيرة “القراية” بالسودان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو قصير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الإعلامية تغريد الخواض, خلال المقطع وهي تتفاعل مع أغنية الربابة (أنا يا قصة). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من تعليقات الغزل في حق الإعلامية الحسناء, وكتب أحدهم معلقاً: (دي ملكة جمال السودان الحقيقية تقول لي ام عصيبات ديك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. وزيرة “القراية” السودانية الحسناء تبهر المتابعين بجمالها الملفت وهي تتفاعل مع أغنية (أنا يا قصة) ومتابعون: (دي ملكة جمال السودان الحقيقية تقول لي ام عصيبات ديك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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