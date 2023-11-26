شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل الحرب الدائرة بين ندى القلعة وهدى عربي.. تدافع عن الأولى وتهاجم الأخيرة بشدة: (القلعة من قمنا مطربة وطنية وانتي بتعرفي شنو للمبادئ والمطبلاتية المعاك عندهم فهم معين)

دخلت فتاة سودانية في قلب الصراع الدائر بين المطربتين ندى القلعة, وهدى عربي, بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الحرب بين المطربتين بدأت قديماً إبان مشاركة الفنانة ندى القلعة في مهرجان بالإمارات بدلاً عن هدى عربي.

وتجددت الحرب بعد مهاجمة الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني للمطربين الذين يغنون في حفلات بالخارج ويقومون بتصويرها رغم الظروف القاسية التي يعيشها أهل السودان بسبب الحرب.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن تصريحات سيدة الغناء, لم تعجب سلطانة الطرب, والتي نشرت تدوينة أرفقت معها حديث القلعة وردت عليها بعبارة (المبادئ لا تتجزأ).

وفي ظل الانقسام الدائر بين جمهور المطربتين خرجت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء في مقطع فيديو دافعت من خلاله عن الفنانة ندى القلعة وهاجمت عبره المطربة هدى عربي.

وقالت الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (القلعة من قمنا مطربة وطنية وانتي بتعرفي شنو للمبادئ والمطبلاتية المعاك عندهم فهم معين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)