نشرت الحسناء السودانية التي رشحت نفسها لملكة جمال العالم تسابيح دياب, صورة حديثة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, في إطلالة جديدة بالثوب السوداني الأنيق وذلك رداً على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها بأزياء مثيرة. وكتبت مرشحة ملكة جمال العالم على الصورة رداً على انتقادات الجمهور (للناس اللي بتسأل عن الزي السوداني و بلدي وفخورة بيها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم ترد على منتقديه وتظهر بالثوب السوداني وتقول: (للناس اللي بتسأل عن الزي السوداني و بلدي وفخورة بيها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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