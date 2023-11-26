دون اختبار الحساسية.. وفاة طالبة على يد مساعدة صيدلي بسبب حقنة بالخطأ

أمر جهات تحقيق القاهرة، بحبس مساعدة صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتسببها في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بالتبين.
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مساعدة صيدلي تسببت في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين.
وبإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها،فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في الحال
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضرابالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صدى البلد
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