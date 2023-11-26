التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم خلال زيارته للعاصمة الجيبوتية ، السكرتير التنفيذي للإيقادالسيد ورقني قبيهو.

وتطرق اللقاء إلى سير المفاوضات غير المباشرة في منبر جده والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى إتفاق

كما تم الإتفاق على أهمية عقد قمة لرؤساء الإيقاد قريباً في جيبوتي لوضع خارطة طريق وأضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان .

وأكد السكرتير التنفيذي للإيقاد أن وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة ومنازل المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان تمهيداً لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان والسكرتير التنفيذي للإيقاد اتفقا على عقد قمة طارئة للإيقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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