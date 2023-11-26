تمكنت مباحث محلية سواكن من ضبط متهمين ينشطون في توزيع عملة سودانية مزورة.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات بوجود شبكة تنشط في توزيع عملة سودانية مزيفة. وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بقيادة ضباط للرصد والمتابعة وجمع المعلومات. وتمكن الفريق الميداني من ضبط متهمين على متن حافلة ركاب بموقف سفريات سواكن في طريقها إلى بورتسودان وبحوزتهم مبلغ ( ثمانين) ورقة فئة الألف جنيه. وبعد التحري أرشدوا على متهم ثالث يقيم بسنكات حيث تم تحريك مأمورية لإحضاره وتم ضبطه بمدينة سنكات وبحوزته ماكينة تصوير ملونة واحبار وفلاشات وكميات كبيرة من العملة المزيفة جاهزة للتوزيع من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه بأرقام متسلسلة مختلفة وبتقنية عالية واستخدم المتهم طابعة حديثة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5ملايين ومائة ثمانية وثلاثون ألف جنيهامزيفةبسواكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.