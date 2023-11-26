تشييع جنازة طفلة قتلتها جارتها لسرقة قرطها الذهبي

شيع أهالي قرية المشاعلة بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية – جمهورية مصر – جنازة الطفلة ملك؛ ضحية جارتها التي قتلتها لأجل سرقة قرطها الذهبي وتخلصت من الجثة في القرية.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان فور حضوره من مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي؛ وذلك بعد الانتهاء من تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وسط انهيار أقارب وأهل الطفلة المجني عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلة ملك أدهم، 6 سنوات، مقيمة بقرية المشاعلة بمركز أبو كبير.

تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وأن الطفلة المجني عليها قرطها الذهبي غير موجود في أذنها وقت العثور على الجثة، فيما تبين مقتل الطفلة على يد المتهمة دينا ص، 16 سنة، جارتها، وأن المتهمة قد قتلت الطفلة وسرقت قرطها الذهبي.

تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

الشروق نيوز