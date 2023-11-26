بادي يدشن مخيم علاج حالات الناسور التوليدي

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمستشفى حوادث النساء والتوليد، اليوم مخيم علاج حالات الناسور التوليدي الذي ينظمه برنامج الصحة الإنجابية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

ذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة الإقليم ولجنة الأمن وقادة المنظمات والوكالات الأممية وعدد من شركاء الخدمات الصحية بالإقليم .

ولدى مخاطبته الحفل الذي نظم على شرف التدشين الحاكم وجه بضرورة العمل على تنظيم المزيد من المخيمات العلاجية دعماً للخدمات الطبية والصحية التي تهم مواطني الإقليم بمحافظاتهم المختلفة، وأكد حرص حكومة الإقليم وكامل إلتزامها بدعم الشراكات المختلفة في سبيل الوفاء بأولويات الإستقرار في مقدمتها الأمن والصحة والمياه والتعليم.

وأعرب عن تقديره لمواقف العاملين بوزارة الصحة وشركاء الخدمات الصحية بالإقليم، ووجه وزارة الصحة إلى ضرورة التنسيق مع المنظمات المختلفة دعماً للخدمات الطبية بصورة عامة والإستجابة لإحتياجات العائدين واللاجئين بالإقليم.

وأعلن جاهزية حكومة الإقليم لإستقبال كافة الخبراء والإستشاريين وتوفير الظروف الملائمة لإستقرارهم للمساهمة في دعم الخدمات الطبية بكافة المحافظات إنجاحاً لبرامج مكافحة وإستئصال الأمراض بالإقليم بحلول العام القادم الأستاذ جمال ناصر وزير الصحة أكد جاهزية الوزارة للمضي قدماً في دعم برامج التعاون والتنسيق مع المنظمات المختلفة بالإقليم.

وأمن على أهمية العمل في سبيل تعميم برنامج العيادات الطبية المتجولة بالمحافظات، ووجه المنظمات والوكالات بضرورة المساهمة في توطين الخدمات الطبية في مجال الصحة الإنجابية في إطار دعم برنامج الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم.

الدكتور مصطفى جبرالله المدير العام لوزارة الصحة ثمن مواقف شركاء الخدمات الصحية في مقدمتهم المنظمات والخبراء والإستشاريين والرعيل الأول من قادة العمل الصحي بالإقليم.