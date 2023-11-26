رانيا يوسف: شربت سيجارة في حمام المدرسة وصليت صلاة المسلمين في الكنيسة ولن امنع بنتي من هذا الموضوع..!

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعلمت في مدارس راهبات وكانت تصلي صلاتها في الكنيسة، كما أن هناك نجم يغار منها وقام بحذف نصف مشاهدها في أحد الأعمال التي شارك الثنائي فيها سوياً.

وتابعت رانيا يوسف خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، قائلة: كنت في مدرسة راهبات وكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنسية علشان مفيش مسجد، وجاتلي فترة قرأت جزء كبير من الإنجيل، وأول مرة شربت سيجارة كان في حمام المدرسة واترفدت 3 أيام.

وتابعت رانيا يوسف: رفضت أن بناتي يدرسوا في مدارس بنات، لأن مشكلة المدارس دي بعد ما بنخرج للمجتمع بنقابل الراجل والست ومبنبقاش عارفين نتعامل والخجل كان عندي كتير أوي بسبب تربية الراهبات.

وأشارت رانيا يوسف إلى أن هناك نجم كان يغار منها ويغار من أي امرأة جميلة وهناك نجم آخر حذف نصف مشاهدها كونه المتحكم في المخرج وبطل العمل.

أبدت الفنانة رانيا يوسف رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذ فعلت ابنتها ذلك ولن تمانعها.

وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية”: “أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتها ومش هامنعها لو عرفت باللي عملته”.

وكشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:” لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها”.

وكانت قد كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عدد زيجاتها موضحة أنها خاضت تلك التجربة 3 مرات الزيجة الأولى كانت من المنتج محمد مختار واستمرت لمدة 12 سنة وكان يكبرها بـ 25 عاما وأنها تزوجته لكي تهرب من تحكمات والدتها وسلطتها.

وتابعت رانيا يوسف: “في أوقات كنت سعيدة معه وخاصة لما خلفت بناتي نانسي وياسمين دي اكتر فترة في عمري كنت فيها سعيدة لأني بحب الأطفال جدا ووقتها كان نفسي يكون عندي بنات والحمد لله ربنا كرمني بيهم، وعشت طفولتي معاهم وكل اللي لعب اللي اتحرمت منها وأنا صغيرة جبتها لبناتي”.

واستكملت رانيا يوسف حديثها أنها حاولت أن يكون هناك ود بينها وبين طليقها محمد مختار لكنه رفض، مضيفة أن ابنتها ذهبت إليه منزله ولكن رفض أن يفتح لها الباب وعادت لوالدتها وهي منهارة من شدة البكاء.

وأضافت رانيا يوسف أنها مسؤولة عن بناتها ودائما تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي وهي الأم والأب في حياتهم وتقوم بتلبية كافة طلباتهم، مشيرة أنها عجزت عن تلبية طلب لهم في العام الماضي وهو سفرهم للخارج في برشلونة لكي يتعلمان تصميم الازياء ولكن في السنة الثالثة تعثرت ماديا.

واختتمت رانيا يوسف:”عجزت السنة اللي فاتت أسفرهم برا بقالهم سنينن بيسافروا برشلونة يتعلموا تصميم الأزياء، لكن السنة اللي فاتت تعثرت ماديا ومكانش معايا فلوس فخلاص مسافروش”.

صدى البلد

واختتمت رانيا يوسف أنها لا تحب الشو وكثرة الأحاديث عنها كما تعرضت للخيانة أكثر من مرة.