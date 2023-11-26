وزير الصحة بالشمالية يعلن دعمه لقطاع الأدوية والسموم بالولاية

أعلن وزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمصانع الأدوية بالولاية والعمل على مساعدة رجال الأعمال والعاملين في مجال تصنيع الأدوية في إكمال إجراءاتهم للبدء في نشاطاته. وقال خلال زيارته اليوم لرئاسة المجلس القومي للأدوية والسموم بالولاية إن وزارته ستعمل جاهدة مع الجهات ذات الإختصاص على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مصانع للأدوية فضلاً عن مساعدة موردي الأدوية بمختلف مسمياتها من خارج البلاد. من جانبه أكد مدير المجلس القومي للأدوية والسموم فرع الولاية الشمالية الدكتور ياسر بشرى عبد الله جاهزيتهم للعمل على رقابة الأدوية والمساهمة مع الجهات ذات الإختصاص لتوفيرها وقدم شرحاً مفصلاً لوزير الصحة حول أبرز التحديات التي تواجههم. ووقف اللقاء على كيفية إيجاد الحلول اللازمة وتوفير إحتياجات المجلس والدفع به للأمام كما استمع الوزير لشرح من إدارات المجلس المتخصصة. سونا

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