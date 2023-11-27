لجين عمران تروي بجرأة قصة غريبة عاشتها مع زوجها وصديقتها

أثارت الإعلامية لجين عمران الجدل بعد تصريحها الجريء عن موقف غريب مرّت به مع زوجها وصديقتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على قوة شخصيتها.

وذكرت الاعلامية السعودية في مقابلة تلفزيونية أنها واجهت في إحدى المرات تصرف غريب من صديقة لها، حيث كانت تتصل بزوجها حتى تشتكي له همومها ومشاكلها بدلا من أن تشتكي لها هي، لتردّ عليها المذيعة قائلة: “دي وقاحة” لتردّ عليها لجين “شكراً هذا الكلام الصحيح”.

وقالت: “المفروض هي صديقتك، والمفروض تحكي لك وتلجأ لك، ولكن لا تتصل بزوجك وتسأله وتشكيله”.

ولفتت إلى أن زوجها كان يسخر من تصرف صديقتها، وكان يشعر نفسه وكأنه طبيب نفسي أو خبير علاقات.

وأضافت: “زوجي قال لي فلانة كلمتني وعندها مشكلة، فقلت له اسمع لها، أنا أثق فيك وفي نفسي، بس ما أثق فيها”.

وأكدت أنها قطعت علاقتها بتلك الصديقة لأن ذات الموقف تكرر أكثر من 5 مرات.

وأرفقت لجين المقطع بتعليق كتبت فيه: “هناك صداقة حقيقية تثبتها المواقف وتعززها وتأصلها وتمنحها قيمة أكبر وهناك أفاعي تدّ عي الصداقة تفضحها المواقف الرخيصة فتسقط أقنعتها وتنكشف حقيقتها..إن شاءالله ما يكون في حياتكم نفس هالعقليات”.

مجلة لها