تمبور: نحذر المليشي علي يعقوب من المتاجرة باسم الحركة ونؤكد بأن معركتنا معه لن تتوقف إلا بإنهاء الدعم السريع

قالت حركة تحرير السودان قيادة القائد مصطفى تمبور بأن المجموعة “التي زعمت انشقاقها” ليس لها أي علاقة بحركة تحرير السودان بل منتحلة صفة الحركة لتضليل الرأي العام. – نحذر المليشي علي يعقوب من المتاجرة باسم الحركة ونؤكد بأن معركتنا معه لن تتوقف إلا بإنهاء الدعم السريع وتخليص الشعب السوداني منه. – نحن ماضون في قتالنا بجانب القوات المسلحة السودانية ولن ندخر جهداً في سبيل تنظيف البلاد وتطهيرها من مخلفات محور الشر الذي يسعى لاختطاف السودان. الجزيرة – السودان

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