قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول لـ”الشرق”: وفدنا يبحث مع المسؤولين في جوبا جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول لـ”الشرق”: وفد الكتلة برئاسة جعفر الميرغني وكل أعضاء الهيئة القيادية يتوجه إلى جوبا تلبية لدعوة من رئيس جمهورية جنوب السودان. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر مبارك أردول: وفد الكتلة برئاسة جعفر الميرغني وكل أعضاء الهيئة القيادية يتوجه إلى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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