إلزام شاب بمخالفات مرورية ارتكبها باستخدام سيارة فتاة دون إذنها

حكمت محكمة العين الابتدائية بتحويل مخالفات مرورية ونقاط سوداء إلى الرمز المروري الخاص بشاب ارتكب تلك المخالفات باستخدام مركبة فتاة دون إذنها، كما ألزمته بالمصاريف.

وأقامت الفتاة دعوى قضائية طالبت فيها بتحويل المخالفات المرورية والنقاط السوداء إلى الرمز المروري الخاص بالشاب، وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه باستعمال المركبة المملوكة للمدعية دون إذنها أو موافقتها، وارتكب بها مخالفات مرورية.

ونظراً لكون المخالفات مازالت مسجلة على المركبة الخاصة بالمدعية، توجهت الأخيرة إلى المحكمة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفعها، وقدمت في دعواها صورة عن ملكية المركبة، وصورة عن تحقيقات الشرطة في البلاغ المقدم، وصورة عن الحكم الجزائي موضوع الدعوى، وكشفاً بالمخالفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 88 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريًّا.

وأفادت بأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المركبة موضوع الدعوى التي تمتلكها المدعية، كانت بحوزة المدعى عليه، وكانت المخالفات المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص به أثناء فترة حيازته للمركبة، وبالتالي يُسأل عن المخالفات الواقعة على المركبة وقت حيازته لها، وعليه يتقرر الحق للمدعية في المطالبة بتحويل المخالفات المرورية المرتبكة على المركبة.

صحيفة البيان