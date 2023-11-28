3 سنوات سجن مشدد لتاجر الميثامفيتامين..!

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر اليوم متهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين والأقراص المخدرة ترامادول، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول. تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وعقب التأكد من صحتهاتم إصدار إذن من النيابة العامة ونجحت قوة في القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع. وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم. صحيفة الدستور

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