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حمدوك يطلب من مجلس الأمن الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة في السودان

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Asma Osman 0 تبليغ

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بأنه وجه طلباً باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان “يونيتامس”.

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الشرق للأخبار

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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