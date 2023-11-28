بالصور.. الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني تنظم طابور عرض عسكري في مدينة الفاشر بشمال دارفور

الفاشر نظمت الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني طابور عرض عسكري في مدينة الفاشر بشمال دارفور. ويأتي ذلك عقب التطورات الميدانية في دارفور، وانضمام حركات سلام جوبا للقتال إلى جانب القوات المسلحة لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ أكثر من 7 شهور. الجزيرة – السودان

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