شرطة محلية مروي تفتتح قسم مرور كريمة

دشنت شرطة مرور محلية مروي قسم المرور الجديد بمدينة بمروي ليباشر أعماله في الخدمات المرورية المتعلقة باستخراج رخص القيادة وترخيص المركبات بأنواعها بعد أن دشن مدير شرطة محلية مروي التشغيل التجريبي للمركز ليكون تحت إشراف مدير شرطة المرور بالولاية الشمالية . وعقب التدشين أوضح مدير شرطة المرور بمحلية مروي جاهزية المركز لتقديم خدمة المعاملات المرورية للجمهور مناشدا المواطنين بتكملة إجراءات ترخيصهم ورخص القيادة بالمركز الجديد. وأوضح أن التشغيل التجريبي برهن على الجاهزية التامة من كافة النواحي الفنية المتعلقة بالترخيص وإصدار رخص القيادة، متوقعا أن يسهم في تقليل الضغط على محلية مروي، موضحا أن الخدمة الآن متاحة لمواطني المحلية خدمة لهم وتسهيلا لهم بزيادة نوافذ المعاملات المرورية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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